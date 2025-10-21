Общество

Мегафон ускорил доступ в интернет с помощью российских разработок

В мире существует около 4,3 миллиарда уникальных публичных IP-адресов, и большая их часть уже занята. Сейчас насчитываются десятки миллиардов устройств с выходом в интернет, дать каждому публичный IP-адрес невозможно. Эту проблему призваны решить комплексы CGNAT (Carrier-grade NAT), которые предоставляют доступ в Сеть в условиях ограничений адресного пространства.

Данные платформы от российских компаний RDP и NFWare представляют собой программный продукт, работающий как на физических, так и на виртуальных серверах. Они позволяют легче и менее затратно масштабировать сетевую инфраструктуру оператора под рост трафика.

Отечественные разработки минимизировали риски отказов в технической поддержке и блокировок со стороны зарубежных компаний, с которыми в последние годы столкнулась телеком-отрасль.

МегаФон учел преимущества российских платформ и разработал архитектуру сети, позволяющую выстроить долгосрочную программу инфраструктурного развития на фоне постоянно растущего трафика и потребности в системах резервирования узлов в разных географических точках. Такой подход увеличивает устойчивость сети и обеспечивает непрерывность передачи данных.

«Переход на отечественные платформы CGNAT - это не просто еще один шаг к импортозамещению, а осознанная инвестиция в устойчивость и развитие сети. Российские программные комплексы позволяют гибко распределять трафик между узлами сети и обеспечивают готовность к росту трафика, абонентской базы и количества предоставляемых услуг. Более того, мы планируем поэтапно заменить весь парк устаревшего зарубежного оборудования, выполняющего функцию трансляции адресов, на отечественные решения, исключив внешние риски и усиливая независимость нашей инфраструктуры», - отметил директор по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560.

