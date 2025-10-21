В сентябре зарплата пензенских врачей превысила 96 000 рублей

21.10.2025 | 12:15

Назван средний размер зарплат пензенских врачей за сентябрь 2025-го. Данные предоставил региональный ТФОМС.

Доход специалистов с высшим медицинским образованием достиг 96 099 рублей.

«Среднемесячный доход медицинских специалистов превысил индикативный показатель уровня среднемесячной заработной платы, который был установлен в регионе на уровне 47 839 рублей (прогноз на 2025 год), и составил 200,9%», - отметили в ТФОМС.

Ранее стало известно, что в Пензе средняя чистая заработная плата в первом полугодии 2025-го составила 63 000 рублей. Это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По последним данным Пензастата, высокий доход имеют люди, занятые в области информации и связи (98 500 рублей), в финансовой и страховой сфере (86 953 рубля), а также в профессиональной, научной и технической (85 081 рубль).