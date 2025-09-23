В Пензе губернатора и главу города привили от гриппа

23.09.2025 | 21:29

Губернатор Олег Мельниченко и глава Пензы Олег Денисов прошли вакцинацию от гриппа. Об этом чиновники сообщили в своих аккаунтах в соцсетях.

Денисов привился первым - 18 сентября, Мельниченко - во вторник, 23-го числа (кроме того, ему ввели препарат от пневмококковой инфекции).

Ранее стало известно, что в регион поступило более 130 000 доз вакцин против гриппа, среди них «Совигрипп» (102 000 доз) и «Флю-М» (29 540). Желающим получить их нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

17 сентября первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева сообщила, что ежегодно 4-7% пензенских родителей отказываются прививать детей от гриппа.

«Эти родители считают, что ребенок сам переболеет и сможет перенести адекватно заболевание», - пояснила Марина Воробьева.

На брифинге, прошедшем 22 августа, она рассказала, что отказы не носят массовый характер, но зачастую связаны географически.

«В разные годы процент разный, но есть районы, где отказываются чаще, - это Лопатино, Спасск (у них вообще по всем прививкам большие отказы), частично Колышлей. В Пензе тоже есть некоторые школы, которые отказываются. И город Заречный всегда у нас как-то проваливается по прививкам», - перечислила тогда первый замминистра.