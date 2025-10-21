В «Арбековской заставе» продают квартиры по цене от 75 000 за кв. м

21.10.2025 | 16:52

Крупнейший застройщик Пензенской области - ГК «Территория жизни» объявляет о выгодных условиях покупки последних готовых квартир в сданных домах жилого комплекса «Арбековская застава».

Микрорайон располагает качественной инфраструктурой и при хорошем уровне транспортной доступности отлично подходит для жизни. Строительные работы завершены, готовые квартиры переданы новоселам. Но еще есть шанс забрать последние варианты.

«Уникальное предложение относится к квартирам в «Доме у школы». Он уже сдан, окружающая его инфраструктура работает не первый год. А значит, пензенцы с детьми могут сразу переехать в семейный микрорайон. Предложение выгодное, но стоит поторопиться: это последние квартиры!

Если вы давно хотели стать жителями «Арбековской заставы», действуйте! Дополнительный стимул будет у тех, кто хочет обменять свою старую квартиру и переехать в новостройку. Застройщик предлагает воспользоваться сервисом обмена квартир», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

В рамках акции * застройщик предлагает:

- 3-комнатные квартиры - от 5,8 млн рублей,

- 2-комнатные - от 4,6 млн рублей.

Представлены варианты семейных квартир в «Доме у школы». Здесь большая площадь, отличная планировка, из окон открываются прекрасные виды на город и Арбековский лес. Эти составляющие станут аргументами в пользу выбора «Арбековской заставы».

Также благодаря взаимодействию с банками-партнерами застройщик предлагает оформить ипотеку с льготной ставкой от 6% годовых (полная стоимость кредита - 6,343–24,669%) ** - это гарантия привлекательного ежемесячного платежа. За «трешку» площадью 78 кв. м он составит 24 570 рублей *** в месяц.

Приобретая квартиру сейчас, можно переехать сразу после оформления сделки и получения ключей.

Главное преимущество «Арбековской заставы» – инфраструктура: здесь есть все для комфортной жизни современной семьи.

Буквально в нескольких шагах расположена школа № 78 - дорога ребенка до класса займет считаные минуты. Рядом идет строительство еще одной школы. Неподалеку - остановка общественного транспорта, с которой можно добраться до любого района города. На первых этажах - коммерция со всем нужным для жизни.

«Мы давно живем в этом микрорайоне, все очень нравится. Прежде всего - то, что рядом школа, Можно спокойно отправить ребенка. Также рядом с новым домом находится православный клуб «Колокольчик», который посещают наши дети, православный храм Адриана и Наталии. Рядом детский садик, в котором мы с удовольствием проводим время», - поделилась местная жительница, многодетная мама Светлана Шишкина.

В микрорайоне «Арбековская застава» предусмотрено все для семейного отдыха. Есть 2 больших бульвара, где часто проходят праздники и мероприятия, в том числе и общегородского масштаба. Идет строительство и благоустройство набережной и вейк-парка.

Проект «Арбековская застава» выбрали уже более 12 000 пензенцев. Причин тому несколько: развитая качественная инфраструктура, высокие стандарты строительства, справедливая цена.

Сейчас есть возможность стать обладателем квартиры от «Территории жизни» на выгодных условиях. Оформить сделку можно, пройдя по ссылке. На интересующие вопросы готовы ответить менеджеры по телефону 203-000.

* В рамках акции «Квартира дня» (организатор - ООО «МК») покупателю предоставляется пул квартир со специальной ценой:

- 1-я очередь - 76 000 руб. за кв. м,

- 2-я очередь - 75 000 руб. за кв. м.

Цена на 2-комнатные квартиры - от 77 000 руб. за кв. м.

Цена актуальна для первых 3 квартир. Полные условия акции и ее суммирования с другими акциями уточняйте у представителей застройщика. В акции участвуют квартиры в доме по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6, очереди № 1, 2. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Подробно об акции - на сайте территорияжизни.рф. Срок действия акции - до 28.10.2025.

** Оценивайте свои финансовые возможности и риски, изучите условия сделки! Ставка 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Валюта - рубль РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо с установленной категорией «ребенок-инвалид», либо двоих и более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ПСК - 6,343-24,669%. Полные условия кредита размещены на сайте domclick.ru.

*** Расчет произведен для квартиры площадью 78,07 кв. м по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6, 2-я очередь. Размер ПВ - 30% стоимости квартиры. Застройщик - ООО СЗ «Т-Строй», проектная декларация - на сайте наш.дом.рф.

