Общество

В минобре рассказали о карантине в дошкольных учреждениях

В Пензенской области, по данным на 16 октября, всего 2 детских коллектива были закрыты на карантин по ОРВИ. Об этом сообщили в региональном минобре.

Первый - группа в филиале № 1 детского сада № 101 на улице Макаренко в Пензе (Шуист). Воспитанники здесь распущены на период с 16-го по 25-е число.

Также на срок с 7 по 16 октября из-за подъема уровня заболеваемости закрывали группу в детском саду № 130 на Ульяновской. С 17-го числа она должна была открыться.

В областном минздраве уточнили, что до этого карантин объявлялся в 4 группах дошкольных учреждений, в учебных заведениях такие меры в последнее время не вводились.

На общее улучшение эпидситуации, по словам первого замминистра здравоохранения Марины Воробьевой, повлияла погода.

