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Общество

В Кузнецке возросло количество заболевших гриппом

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С начала года в Кузнецке зарегистрировано 16 случаев гриппа. 12 заболевших - взрослые горожане, 4 пациента - дети.

Об этом на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии доложил заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Алексей Пивцаев.

Он добавил, что в 2024 в городе было зарегистрировано 863 случая гриппа.

О первых инфицированных стало известно 20 января. Тогда глава города Сергей Златогорский напомнил: как правило, между началом эпидемии и пиком проходит около 4 недель. Он предупредил, что нужно отслеживать состояние здоровья как юных кузнечан в детсадах и школах, так и взрослых в профессиональных учебных заведениях и трудовых коллективах.

Всего в Пензенской области (за исключением Заречного) с начала года на 26 января зарегистрировано 30 случаев гриппа, из них 25 - в период с 20 по 26 января. Пациентами стали жители Пензы, Кузнецка и трех районов - Белинского, Каменского и Кузнецкого.

В Заречном зарегистрировано 14 заболевших.

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Источник — фото pxhere.com
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