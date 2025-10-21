На улице Декабристов изымут 3 жилых дома для нужд города

21.10.2025 | 11:58

В Пензе решено изъять для муниципальных нужд три жилых дома и три земельных участка на улице Декабристов (она располагается рядом с лицеем № 29). Глава города Олег Денисов подписал соответствующие постановления.

Имущество будет изъято в целях комплексного развития территории жилой застройки, расположенной в районе улиц Карпинского, Тимирязева, Декабристов, переулка Дунаевского, указано в документах.

Речь идет об объектах, расположенных по адресам:

- ул. Декабристов, 22 (участок и дом площадью 1 188 и 75 кв. м соответственно),

- ул. Декабристов, 24 (участок и дом - 1 279 и 99,8 кв. м),

- ул. Декабристов, 26 (участок и дом - 1 121 и 71,6 кв. м).

Администрация Пензы постановила ООО «Специализированный застройщик «Доступное Жилье» определить размеры возмещения за недвижимость и обеспечить выплаты ее правообладателям - в соответствии с соглашением об изъятии или на основании решения суда о принудительном изъятии.