Количество случаев ОРВИ в регионе резко снизилось

21.10.2025 | 11:13

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области за прошедшую неделю (с 13 по 19 октября) снова снизилась. Динамика к предыдущей составила -33,1%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего было зарегистрировано 1 428 случаев, удельный вес детей в общей структуре заболевших - 23,6%.

В Пензе диагноз ОРВИ за неделю поставили 569 раз. Заболеваемость во всех возрастных группах ниже контрольного уровня.

Случаи гриппа в регионе пока не выявляются. Его ожидают в конце декабря - январе, сообщала ранее первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Возможны типы А (подтипы H1N1 и H3N2) и В.