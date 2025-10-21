В здании ТРЦ «Лев» в Засечном пройдут учения пожарных

21.10.2025 | 17:56

В среду, 22 октября, в здании ТРЦ «Лев», расположенном в селе Засечном Пензенского района, проведут пожарно-тактические учения с применением сил и средств экстренных служб. Начало в 9:00.

«Просим не поддаваться панике и соблюдать спокойствие!» - обратились к населению в региональном ГУ МЧС России.

Пожарно-тактические учения в областном центре проходят регулярно.

Так, 29 августа тренировка проводилась в здании госучреждения на площади Ленина в Пензе. 30 июля спасатели отрабатывали навыки в торговом центре «Сан и Март» на улице Суворова.

5 июня пожарные тренировались у ТЦ «Западный» на улице Мира, 20 февраля - в ледовом дворце «Хрустальный».