Пензенская область получила последнюю партию вакцин от гриппа

15.10.2025 | 19:11

В медучреждения Пензенской области прибыла последняя партия вакцин от гриппа. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Для взрослых поступило 105 000 доз препарата «Совигрипп» и 2 920 «Флю-М», для детей - 31 440 доз «Ультрикс Квадри».

«Каждый год вакцина отличается составом в зависимости от разновидностей гриппа, прогнозируемых в этом сезоне. Поскольку вирусы гриппа постоянно мутируют, должен меняться и состав вакцины, чтобы она оставалась эффективной», - рассказала начальник отдела областного минздрава Оксана Гаврилова.

В Пензенской области вакцинация против гриппа идет активно. По данным ведомства, прививку уже получили 383 014 человек, из них 272 161 взрослый и 110 853 ребенка.

«Все желающие вакцинироваться против гриппа могут обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства», - отметили в министерстве.