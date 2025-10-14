Число случаев ОРВИ в Пензенской области продолжает снижаться

14.10.2025 | 11:13

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области продолжает снижаться. За прошедшую неделю (с 6 по 12 октября) - на 2,5%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего было зарегистрировано 2 135 случаев ОРВИ (ранее - 2 190). Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 23,2%.

В целом по России тенденция такая же, но снижение происходит быстрее - показатель уменьшился на 7,6%. Наиболее заметные изменения - в возрастной группе 15 лет и старше (-10,2%) и 7-14 лет (-8,8%).

Грипп в Пензенской области не регистрировался. Первые случаи ожидаются с декабря.

В России пик заболеваемости острыми респираторными инфекциями придется на зимние месяцы, заявил ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.