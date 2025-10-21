«ТНС энерго Пенза» указало долги теплоснабжающих предприятий

21.10.2025 | 12:46

Отопительный сезон в Пензенской области запущен в полном объеме. Начиная с 25 сентября тепло стало поступать в образовательные и медицинские учреждения, социально-культурные объекты и многоквартирные дома.

Бесперебойная работа котельных зависит не только от надежности технического состояния, но и от обеспечения котельных электроэнергией.

Еще месяц назад из-за долгов теплоснабжающих предприятий «ТНС энерго Пенза» было вынуждено ограничить подачу ресурса на 53 котельных (без горячего водоснабжения). Сейчас все объекты подключены и работают в штатном режиме.

Однако на сегодняшний день эти предприятия не выплатили 29,7 млн рублей. Крупнейшими должниками остаются МУП «Кондольское МПО ЖКХ» (Пензенский район, 7 млн рублей), МУП КГЭТС (г. Каменка, 7 млн), МКП ЖКХ «Альянс» (Пензенский район, 4,7 млн), МУП ЖКХ «Саловка» МО «Саловский сельсовет» (Пензенский район, 3,2 млн) и МКП «Колышлейское ЖКХ» (р. п. Колышлей, 2,8 млн).

«ТНС энерго Пенза» как социально ответственная компания пошла навстречу теплоснабжающим организациям и обеспечила подачу электроэнергии в котельные, чтобы жители региона получили отопление своевременно.

Гарантирующий поставщик призывает руководство предприятий-неплательщиков принять все возможные меры и погасить задолженность.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».