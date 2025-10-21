Общество

Помещения стоматологии на ул. Попова в Пензе могут продать

Помещения бывшей стоматологической поликлиники на Попова, 14а, в Пензе намерены внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества. Вопрос рассматривался на заседании в гордуме во вторник, 21 октября.

Медицинское учреждение общей площадью 147,4 кв. м располагалось на 1-м этаже жилого 5-этажного дома и пользовалось большим спросом у взрослых и детей. Летом специалисты прекратили прием.

По словам и. о. начальника управления муниципального имущества Надежды Гончаровой, сейчас помещения пустуют. После приватизации их планируют продать через аукцион.

Ранее в ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника», комментируя причину закрытия объекта, объяснили, что учреждение находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте (необходимо заменить пол, коммуникации, электропроводку). Все это требует значительных затрат.

Врачей перевели в другие отделения, пациентов также перенаправили, но пензенцам пообещали: как только определятся с источником финансирования, установят сроки ремонта. Этого так и не случилось.

Окончательное решение о внесении изменений в прогнозный план приватизации будет принято на ближайшей сессии гордумы.

