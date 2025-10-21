Билайн вошел в число лучших мест работы России

21.10.2025 | 18:28

Билайн получил сертификат «Отличное место работы» от исследовательской компании Happy Job и вошел в число компаний с лучшим результатом по стране. Сертификат присваивается на основе результатов анонимного исследования вовлеченности сотрудников, в ходе которого измеряются лояльность, eNPS, mNPS, удовлетворенность уровнем заработной платы, льготами, рабочим местом, безопасностью и другое.

Решение о выдаче сертификата принимается исключительно на основе данных опроса. Компания не может получить сертификат при низких оценках от сотрудников, несмотря на наличие сильных HR-программ. Сертификат получают компании с 61% (и выше) участия в опросе, чей результат Happy Индекс вошел в топ-25% лучших по бенчмарку отрасли или России. Опрос полностью анонимный, проводится независимым провайдером.

В исследовании Билайна в сентябре 2025 года приняли участие 78% сотрудников. За год показатели компании значительно улучшились благодаря комплексной работе внутри. Так, eNPS вырос на 20,6 п. п., mNPS - на 7 п. п., вовлеченность - на 2,7%, лояльность - на 7,3%, а удовлетворенность - на 4%.

Сертификат «Отличное место работы» выдан Билайну на основании наилучших показателей вовлеченности и лояльности персонала как по России, так и по телеком-отрасли по итогам опроса сотрудников. Оператор включен в список сертифицированных компаний на сайте. Сертификат имеет уникальный идентификационный номер и выдан сроком на 1 год с момента получения результатов исследования.

«Мы действительно проделали огромную работу, чтобы сделать Билайн местом, где людям по-настоящему хочется работать. И сегодня мы видим: выбранный нами путь откликается не только нашим коллегам, но и профессиональному сообществу.

Билайн - это в первую очередь люди, профессиональные, искренние и вдохновленные. Ради них мы продолжаем меняться, создаем комфортную среду, поддерживаем идеи и растим сильную культуру. Мы только в начале большого пути, и впереди у нас еще много важных шагов. Но высокая оценка — это мощный заряд энергии, который вдохновляет двигаться дальше», - отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

Руководитель департамента исследований Happy Job Елена Блинова поблагодарила компанию Билайн за оказанное доверие, признание и высокую оценку сервиса.

«Прежде всего отмечу, что Билайн стал лидером по России, а также в своей отрасли. По всем индексам (вовлеченности, лояльности, удовлетворенности, eNPS, Happy Index и mNPS) компания с большим отрывом лидирует относительно своих конкурентов. Вам есть чем гордиться!» - подчеркнула она.

