Общество

Билайн вошел в число лучших мест работы России

Печать
Telegram

Erid: 2VfnxxHfppp

Билайн получил сертификат «Отличное место работы» от исследовательской компании Happy Job и вошел в число компаний с лучшим результатом по стране. Сертификат присваивается на основе результатов анонимного исследования вовлеченности сотрудников, в ходе которого измеряются лояльность, eNPS, mNPS, удовлетворенность уровнем заработной платы, льготами, рабочим местом, безопасностью и другое.

Решение о выдаче сертификата принимается исключительно на основе данных опроса. Компания не может получить сертификат при низких оценках от сотрудников, несмотря на наличие сильных HR-программ. Сертификат получают компании с 61% (и выше) участия в опросе, чей результат Happy Индекс вошел в топ-25% лучших по бенчмарку отрасли или России. Опрос полностью анонимный, проводится независимым провайдером.

Билайн вошел в число лучших мест работы России

В исследовании Билайна в сентябре 2025 года приняли участие 78% сотрудников. За год показатели компании значительно улучшились благодаря комплексной работе внутри. Так, eNPS вырос на 20,6 п. п., mNPS - на 7 п. п., вовлеченность - на 2,7%, лояльность - на 7,3%, а удовлетворенность - на 4%.

Сертификат «Отличное место работы» выдан Билайну на основании наилучших показателей вовлеченности и лояльности персонала как по России, так и по телеком-отрасли по итогам опроса сотрудников. Оператор включен в список сертифицированных компаний на сайте. Сертификат имеет уникальный идентификационный номер и выдан сроком на 1 год с момента получения результатов исследования.

«Мы действительно проделали огромную работу, чтобы сделать Билайн местом, где людям по-настоящему хочется работать. И сегодня мы видим: выбранный нами путь откликается не только нашим коллегам, но и профессиональному сообществу.

Билайн - это в первую очередь люди, профессиональные, искренние и вдохновленные. Ради них мы продолжаем меняться, создаем комфортную среду, поддерживаем идеи и растим сильную культуру. Мы только в начале большого пути, и впереди у нас еще много важных шагов. Но высокая оценка — это мощный заряд энергии, который вдохновляет двигаться дальше», - отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

Руководитель департамента исследований Happy Job Елена Блинова поблагодарила компанию Билайн за оказанное доверие, признание и высокую оценку сервиса.

«Прежде всего отмечу, что Билайн стал лидером по России, а также в своей отрасли. По всем индексам (вовлеченности, лояльности, удовлетворенности, eNPS, Happy Index и mNPS) компания с большим отрывом лидирует относительно своих конкурентов. Вам есть чем гордиться!» - подчеркнула она.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото № 1 freepik.com, фото № 2 пресс-службы Билайна
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети