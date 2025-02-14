В Госдуму внесут проект закона о выплатах за брак от 30 лет

14.02.2025 | 09:01

В пятницу, 14 февраля, в Госдуму будет внесен на рассмотрение законопроект о выплатах к официальным юбилеям свадеб. Об этом написал депутат Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

«Крепкие семейные союзы, часто сопровождающиеся большим количеством детей и внуков, стимулирующие появление семейных династий, уникальных компаний, фермерских хозяйств и многого другого, - такие пары можно и нужно поддерживать на государственном уровне», - обосновал он инициативу.

Предлагается выплачивать всем россиянам 30 000 рублей в связи с 30-летием совместной жизни, 40 000 - при 40 годах семейного стажа, 60 000 - состоящим в браке 60 лет и 70 000, если пара отметит 70-летнюю годовщину.

В пояснительной записке говорится, что подобные выплаты существуют лишь в 19 регионах страны. Чаще всего премию за долгий брак получают «золотые» юбиляры, но в некоторых субъектах РФ предусмотрены выплаты и за последующие круглые даты - 55, 60, 65 и 70 лет. Однако, указывает Нилов, даже до 50-летнего юбилея, как правило, кто-то из супругов не доживает.

Разнятся и суммы вознаграждений. Так, в Санкт-Петербурге это 50 000 рублей, а в Москве - 25 250. В других регионах величины значительно меньше.

В Пензенской области парам, прожившим в браке 50 лет и более, положена единовременная выплата в размере 5 000 рублей. В 2024 году ее получили 2 525 пар.