Пензенцы могут получить бесплатную правовую помощь нотариуса

10.09.2025 | 18:34

Пензенцы могут бесплатно получить правовую помощь по любым вопросам, связанным с нотариальной деятельностью.

Президент Нотариальной палаты Пензенской области Роман Коршунов проводит прием граждан каждую

последнюю пятницу месяца с 16:00 до 18:00.

Обратиться можно за консультацией по вопросам наследства, сделок с недвижимостью, брачным договорам, соглашениям о разделе имущества, алиментным соглашениям и др.

Прием проходит в офисе палаты по адресу: г. Пенза, ул. Чкалова, 40, - сообщили в профессиональном объединении нотариусов.

В пятницу, 12 сентября, в здании минздрава проведут личный прием глава министерства Вячеслав Космачев и и. о. прокурора области Александр Лейзенберг. Они ответят на вопросы граждан, касающиеся обеспечения льготными лекарственными препаратами.