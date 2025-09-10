Названы пензенские адреса, где 11 сентября отключат свет

Общество

В четверг, 11 сентября, из-за планового ремонта на сетях в домах некоторых пензенцев отключат электричество. Ресурсники опубликовали список адресов.

С 8:00 до 16:00 света не будет на ул. Лесная Слобода и в СНТ «Камыши», уч. 4, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 43, 45, 48, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 96, 100, 108, 115, 118, 130, 131, 132, 142, 143, 145, 147, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 174, 175, 180, 181, 193а, 196, 197, 197в, 198, 200, 211, 216, 217, 218, 219, 238, 240, 241, 242, 244, 246.

С 8:30 до 12:00:

- ул. Газовая, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27а, 28, 30, 87, 92; 1-й Газовый пр-д, 1, 1а, 3, 5, 7, 9-16, 25, 27; 2-й Газовый пр-д, 1, 6, 9, 13; ул. 2-я Магистральная, 3, 5, 7, 9, 14, 23, 29, 31, 33/1, 35; ул. 3-я Магистральная, 2-7, 9, 10, 12-16, 18-21, 25; ул. Малоэтажная, 3А, 3Б, 3г, 4-7, 9, 10, 12, 13; СНТ «Заря», 274, 275, 286, 321, 337, 342, 345;

- ул. Новоселов, 1, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 22; ул. Районная, 2, 3, 5-10, 12, 14, 18, уч. 151; ул. Районная/Новоселов, 10; ул. Руслановой, 2-12 (четные), 14Б, 16, 18, 20, 22, уч. 548; ул. Велозаводская, 58;

- 1-й пр-д Кольцова, 1-12, 14-16, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 32; 2-й пр-д Кольцова, 1-11, 14, 16, 18, 20; 3-й пр-д Кольцова, 2, 2А; ул. Кольцова, 37, 39, 41, 43, 45, 47.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Буровая, 1-15; пр-д Буровой, 1-5; ул. Колхозная, 1, 1а, 3-12, 17; 2-й Колхозный пр-д, 1-14, 16; 3-й Колхозный пр-д, 3-17; пр-д Ломоносова, 8; ул. Озерная, 2-16 (четные), 18-20, 22-40 (четные); ул. 2-я Партизанская, 1, 3, 5-8, 10-24 (четные); ул. Партизанская, 3, 5-16, 18, 20;

- ул. Пойменная, 3-18, 20-25, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Пойменная/Чапаева, 1/5; ул. Поселковая, 1/2, 1а, 2/17, 3-5, 7, 9-12; ул. Прогонная, 1, 3-12, 14; пр-д Прогонный, 2-16, 18, 19, 19а; ул. Проходная, 2а, 4, 4а, 6, 8а; 2-й пр-д Чаадаева, 3, 4, 6-9, 9/6, 11, 11а, 12, 12а, 13/6; ул. Чаадаева, 27а; ул. Чапаева, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 7-10, 12; ул. Чапаева/Пойменная, 6/2.

С 9:00 до 14:30 электричество отключат на ул. Кирова, 18Б.

С 9:00 до 16:30:

- пр-д Достоевского, 3, 4, 6, 8; 2-й пр-д Достоевского, 6, 7, 12, 14, 18; 3-й пр-д Достоевского, 4, 7-10, 14-17, 19-29 (нечетные), 35; 4-й пр-д Достоевского, 10, 12, 17, 18, 20-22, 25, 26, 28, 30, 32, 35Б, стр. 36а, 38А, 40А, 42А, 42, стр. 43, 52а; ул. Измайлова, 93а; ул. Тенистая, 20.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Кустанайская, 2-19, 21, 21а, 23; 1-й пр-д Кустанайский, 1-12, 14, 14а, 16, 18; 2 пр-д Кустанайский, 2-11, 13, 14-18, 20, 22.

