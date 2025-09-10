«Термодом» предлагает пензенцам оптимальные условия покупки жилья

10.09.2025 | 16:27

Менеджеры строительного холдинга «Термодом» готовы подобрать для своих клиентов самые оптимальные условия для покупки квартиры. Консультации проводятся ежедневно - как в офисах, так и по телефону 28-28-20.

Различные варианты рассрочки, выгодные условия по программам ипотеки с господдержкой, акции с дисконтами и ограниченные уникальные предложения - больше информации найдется в разделе «Условия покупки» на сайте termodom-pnz.ru.

Потенциальным покупателям необходимо оценить свои финансовые возможности. Оформить сделку помогут специалисты холдинга «Термодом».

Офис в Городе Спутнике расположен на Радужной, 1, в Пензе - на Московской, 107.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.