В Пензе у новобрачных выявили проблемы со здоровьем

25.08.2025 | 19:39

В Пензе уже 199 новобрачных обратились в перинатальный центр, чтобы проверить свое репродуктивное здоровье. Полностью прошла обследования 151 пара, и у некоторых выявили проблемы.

У 83 женщин и 26 мужчин нашли заболевания, им предстоят дополнительные обследования, коррекция или лечение, сообщили в региональном минздраве. 12 парам требуется проведение ЭКО.

«Проходить прегравидарную подготовку крайне важно, так как планирование беременности необходимо осуществлять заранее», - отметила зав. отделением охраны репродуктивного здоровья центра Наталья Андреева.

По ее словам, лучше начинать готовиться за полгода до зачатия. В таком случае у будущих родителей будет время, чтобы выявить и вылечить возможные заболевания.

Сертификат здоровья молодоженов выдается с 2024 года прямо в загсе вместе со свидетельством о заключении брака. Пара может пройти по нему бесплатную диагностику репродуктивных функций в соответствующем отделении клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, где профильные специалисты дадут профессиональные рекомендации. Сделать это можно в течение года.