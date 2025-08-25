Сетевое издание|18+|Понедельник|25 авг 2025|21:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Ясно |

Общество

В Пензе у новобрачных выявили проблемы со здоровьем

Печать
Telegram

В Пензе уже 199 новобрачных обратились в перинатальный центр, чтобы проверить свое репродуктивное здоровье. Полностью прошла обследования 151 пара, и у некоторых выявили проблемы.

У 83 женщин и 26 мужчин нашли заболевания, им предстоят дополнительные обследования, коррекция или лечение, сообщили в региональном минздраве. 12 парам требуется проведение ЭКО.

«Проходить прегравидарную подготовку крайне важно, так как планирование беременности необходимо осуществлять заранее», - отметила зав. отделением охраны репродуктивного здоровья центра Наталья Андреева.

По ее словам, лучше начинать готовиться за полгода до зачатия. В таком случае у будущих родителей будет время, чтобы выявить и вылечить возможные заболевания.

Сертификат здоровья молодоженов выдается с 2024 года прямо в загсе вместе со свидетельством о заключении брака. Пара может пройти по нему бесплатную диагностику репродуктивных функций в соответствующем отделении клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, где профильные специалисты дадут профессиональные рекомендации. Сделать это можно в течение года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте