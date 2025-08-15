Семейные пары со стажем от 50 лет готовы поздравить в загсах

15.08.2025 | 07:46

Жителей Пензы, проживших в браке 50 лет и более, приглашают в загсы отпраздновать годовщину торжественной церемонией.

Услуга предоставляется бесплатно, уточнили в городской администрации.

Чтобы организовали церемонию, юбилярам или их близким нужно не позднее чем за месяц до предполагаемой даты празднования обратиться в загс с заявкой.

Необходимо предоставить информацию о семейной паре, чтобы сотрудники учреждения могли использовать ее в сценарии мероприятия.

«Обязательным условием является согласие юбиляров на участие», - подчеркнули в мэрии.