Семейные пары со стажем от 50 лет готовы поздравить в загсах

Жителей Пензы, проживших в браке 50 лет и более, приглашают в загсы отпраздновать годовщину торжественной церемонией.
Услуга предоставляется бесплатно, уточнили в городской администрации.
Чтобы организовали церемонию, юбилярам или их близким нужно не позднее чем за месяц до предполагаемой даты празднования обратиться в загс с заявкой.
Необходимо предоставить информацию о семейной паре, чтобы сотрудники учреждения могли использовать ее в сценарии мероприятия.
«Обязательным условием является согласие юбиляров на участие», - подчеркнули в мэрии.
