11 сентября в Пензенской области будет дуть северный ветер

10.09.2025 | 22:00

В четверг, 11 сентября, погода в Пензенской области будет по-настоящему осенней. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +1...+6 градусов (местами ожидаются заморозки до -2). Днем температура поднимется не выше +21, к вечеру похолодает до +14.

Ветер будет дуть с севера со скоростью до 12 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

11 сентября в народном календаре - Иван Постный. Предки верили, что гром в этот день предвещает теплую осень, а туман сулит, что она будет дождливой.