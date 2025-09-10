Общество

ВТБ обеспечит участников и гостей Интервидения банковскими сервисами

Печать
Telegram

Erid: 2Vfnxw8L5zY

20 сентября в Москве на сцене Live Arena при поддержке ВТБ пройдет финал международного конкурса вокальных исполнителей «Интервидение-2025» (12+). Артисты из 24 стран исполнят свои хиты и посоревнуются за звание лучших. Шоу покажут в прямом эфире Первого канала и телеканалов стран-участниц. ВТБ обеспечит иностранные делегации финансовыми сервисами.

«ВТБ поддерживает традиции, которые способствуют развитию международного диалога. Возрожденное Интервидение объединит на сцене исполнителей из ближнего и дальнего зарубежья, в конкурсе впервые примут участие страны Глобального Юга. И это не просто зрелищное музыкальное шоу, это возможность оценить самобытные традиции и современные культуры стран - участниц конкурса. Наша задача как принимающей стороны сделать так, чтобы иностранные гости чувствовали себя как дома и даже лучше, в том числе используя комфортные банковские сервисы», - сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Банк обеспечит иностранные делегации и представителей зарубежных СМИ финансовыми инструментами для комфортного пребывания в России.

В поддержку Интервидения ВТБ запускает лимитированную дебетовую карту с оригинальным дизайном. Новые и действующие клиенты могут оформить ее до 30 сентября на сайте банка, в офисах, а также на площадке самого конкурса. Выпуск и обслуживание такой карты бесплатны, ее владельцам доступен повышенный кешбэк 15% при оплате покупок в категории «Театры и кино», а также трехмесячная подписка на сервис «VK Музыка» по специальной цене.

Гости Интервидения из любой страны смогут оформить банковские карты во время мероприятия и получить в подарок эксклюзивную сувенирную продукцию. На площадке международного конкурса ВТБ оформит яркие интерактивные локации: фотозону, банкомат, который не только принимает разные валюты, но и дарит призы.

Кешбэк рублями - возврат стоимости покупки в категории в виде бонусных рублей, автоматически конвертируемых банком в денежные средства по курсу 1 бонусный рубль = 1 рубль. Кешбэк 15% на «Театры и кино» доступен клиентам банка при подключении специальной категории. Подробнее на vtb.ru.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 2 предоставлено ВТБ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте