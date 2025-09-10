ВТБ обеспечит участников и гостей Интервидения банковскими сервисами

10.09.2025 | 13:42

20 сентября в Москве на сцене Live Arena при поддержке ВТБ пройдет финал международного конкурса вокальных исполнителей «Интервидение-2025» (12+). Артисты из 24 стран исполнят свои хиты и посоревнуются за звание лучших. Шоу покажут в прямом эфире Первого канала и телеканалов стран-участниц. ВТБ обеспечит иностранные делегации финансовыми сервисами.

«ВТБ поддерживает традиции, которые способствуют развитию международного диалога. Возрожденное Интервидение объединит на сцене исполнителей из ближнего и дальнего зарубежья, в конкурсе впервые примут участие страны Глобального Юга. И это не просто зрелищное музыкальное шоу, это возможность оценить самобытные традиции и современные культуры стран - участниц конкурса. Наша задача как принимающей стороны сделать так, чтобы иностранные гости чувствовали себя как дома и даже лучше, в том числе используя комфортные банковские сервисы», - сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Банк обеспечит иностранные делегации и представителей зарубежных СМИ финансовыми инструментами для комфортного пребывания в России.

В поддержку Интервидения ВТБ запускает лимитированную дебетовую карту с оригинальным дизайном. Новые и действующие клиенты могут оформить ее до 30 сентября на сайте банка, в офисах, а также на площадке самого конкурса. Выпуск и обслуживание такой карты бесплатны, ее владельцам доступен повышенный кешбэк 15% при оплате покупок в категории «Театры и кино», а также трехмесячная подписка на сервис «VK Музыка» по специальной цене.

Гости Интервидения из любой страны смогут оформить банковские карты во время мероприятия и получить в подарок эксклюзивную сувенирную продукцию. На площадке международного конкурса ВТБ оформит яркие интерактивные локации: фотозону, банкомат, который не только принимает разные валюты, но и дарит призы.

Кешбэк рублями - возврат стоимости покупки в категории в виде бонусных рублей, автоматически конвертируемых банком в денежные средства по курсу 1 бонусный рубль = 1 рубль. Кешбэк 15% на «Театры и кино» доступен клиентам банка при подключении специальной категории. Подробнее на vtb.ru.

