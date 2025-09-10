Синоптики предупреждают пензенцев о заморозках

10.09.2025 | 12:10

В Пензенской области ночью и утром в четверг, 11 сентября, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

По прогнозу Приволжского УГМС, температура опустится до 0…-2 градусов.

Заморозки в регион принесет холод с арктических морей, распространяющийся по восточной периферии антициклона. Заморозки прогнозируются и в таких регионах Поволжья, как Башкортостан, Оренбургская область, Пермский край.

Ранее синоптики пообещали, что на этой неделе погода порадует жителей Пензенской области.

Осадков не ожидается. Несмотря на северный ветер, в дневные часы под лучами солнца воздух будет прогреваться до +20 градусов. По ночам окажется прохладно, до +7.