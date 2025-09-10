Дома пензенцев готовы к отопительному сезону на 93%

10.09.2025 | 20:55

По данным на среду, 10 сентября, в Пензе 93% жилых домов готовы к пуску тепла. Об этом сообщили в городской администрации.

На 100% к отопительному сезону готовы школы, детсады, учреждения допобразования и комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике.

На 92% - больницы и поликлиники города.

На сетях отопления идут работы. Глава Пензы Олег Денисов призвал ресурсников ускорить их завершение, чтобы пуск тепла начался своевременно.

«Муниципальной комиссии необходимо до 1 октября завершить проверку документов, предоставленных управляющими компаниями, ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями», - напомнил он.

В 2024 году отопительный сезон в областном центре стартовал 9 октября. Первыми прогрелись батареи в детских садах, школах, больницах и объектах соцкультбыта. Далее в течение 10 дней ресурс дошел до остальных пензенцев.