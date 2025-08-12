Семьям военных, признанных пленными, возобновят выплаты

12.08.2025 | 17:55

В России возобновят выплату денежного довольствия членам семей военнослужащих, захваченных в плен или в качестве заложников, интернированных (принудительно задержанных. - Прим. ред.) в нейтральных странах либо безвестно отсутствующих.

Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минобороны.

Речь идет о ситуациях, когда выплаты довольствия военнослужащему были приостановлены в связи с самовольным оставлением части или места прохождения службы, но впоследствии выяснилось, что его захватили в плен, взяли в заложники, интернировали в нейтральных странах или он погиб.

Согласно документу, семьи смогут получить выплаты, в том числе месячные и иные дополнительные, которые полагались бойцу со дня приостановки до выяснения обстоятельств захвата в плен.

В ситуации наоборот, когда военный был признан приказом командира пропавшим без вести, а позже установлен как самовольно оставивший часть или место прохождения службы, семьям придется вернуть полученные за этот период деньги.

Выплаченное денежное довольствие бойцов, которые числились безвестно отсутствующими и впоследствии были признаны погибшими, ‎не будет подлежать взысканию.