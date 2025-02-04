В Пензенской области более 2,5 тыс. «золотых» пар получили выплаты

04.02.2025 | 09:02

В 2024 году в Пензенской области 2 525 пар, проживших в браке 50 лет и более, стали получателями единовременной выплаты в размере 5 000 рублей.

Об этом сообщили в министерстве труда, соцзащиты и демографии региона.

В пресс-службе напомнили, что выплата, установленная на региональном уровне, ориентирована на укрепление семейных ценностей и повышение значимости семьи в обществе.

Для ее оформления нужно обратиться в территориальные отделы органов ЗАГС, сотрудники которых помогут составить заявление.

«Золотым юбилярам» необходимо представить:

- совместное заявление с указанием получателя единовременной выплаты и реквизитов лицевого счета в учреждении банка;

- паспорта;

- свидетельство о государственной регистрации заключения брака.