В Зарю могут пустить автобусы большого класса

В Пензе решают вопрос улучшения транспортной доступности Зари. Сейчас жителей микрорайона обслуживают маршрутки № 25 и 40, однако в часы пик уехать на них получается не у всех - микроавтобусы быстро переполняются.

«Вечером домой невозможно вернуться. Мало того что автобусы № 25 и 40 ходят отвратительно, не соблюдая расписание, с большими промежутками, не отображаются в системе отслеживания, так еще и в пробках приходится стоять в набитом транспорте, где люди практически на головах друг у друга сидят!» - возмутилась пензячка в телеграм-канале главы города Олега Денисова.

Ей ответил представитель областного правительства. Он пояснил, что предприятие-перевозчик, обслуживающее маршрут № 25, проводит «контрольно-организационные мероприятия по увеличению количества подвижного состава».

Представитель областного правительства добавил, что увеличение интервалов движения маршруток может быть связано с пробками на трассе М-5 и улице Новоселов.

«В условиях растущего пассажиропотока на маршруте № 25 прорабатывается вопрос обслуживания мкр. Заря автобусами большого класса», - сообщил он.

Проблеме транспортного обслуживания Зари не один год. Микрорайон активно застраивается, жителей становится больше. В начале сентября местная жительница сняла на видео переполненную маршрутку № 25.

«Что за издевательство?! Ни на работу, ни в школу не уехать. Все опаздывают, стоят под дождем. На видео уже вторая маршрутка битком. Такая же уехала и первая, даже не остановилась. Третья тоже проехала, а на четвертую только сели. Когда это закончится?» - задалась вопросом она.

