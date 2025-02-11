В Пензенской области продолжает расти число заболевших гриппом

11.02.2025 | 14:27

В Пензенской области с 3 по 9 февраля зарегистрировано 248 случаев гриппа (неделей раньше - 141). 122 пациента - дети до 14 лет (ранее - 43). Данные по эпидситуации во вторник, 11 февраля, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость регистрировалась во всех муниципальных образованиях области, за исключением Лунинского, Пензенского, Неверкинского, Камешкирского, Бековского, Пачелмского и Башмаковского районов.

В областном центре диагноз «грипп» поставили 122 пациентам, в том числе 13 детям.

В течение указанного периода в регионе зафиксировано 2 211 случаев ОРВИ и гриппа - на 22,7% больше, чем по состоянию на 2 февраля (1 802). 28,5% заболевших - дети (было 26,7%).

В Пензе за семь дней заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 813 случаев - на 30,3% больше, чем на предыдущей неделе.

Кроме того, медики зарегистрировали 98 случаев COVID-19 (предыдущий показатель - 103).