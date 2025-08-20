В Пензенскую область пришло еще 46970 доз вакцины от гриппа

20.08.2025 | 14:04

Пензенская область получила вторую партию детской вакцины против гриппа - 46 970 доз препарата «Совигрипп».

В первую очередь им будут прививать школьников с 9 лет, имеющих хронические заболевания. Считается, что в этой группе высок риск тяжелого течения болезни и развития неблагоприятных осложнений.

Поступившую вакцину в ближайшее время распределят между медицинскими учреждениями региона, уточнили в минздраве.

Ранее сообщалось о поступлении в Пензенскую область 68 630 доз препарата «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин.

Этой вакциной в первую очередь станут прививать малышей от 6 месяцев до 7 лет, посещающих сады и имеющих хронические заболевания. Партия рассчитана на 97,7 тысячи человек.

По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи гриппа среди населения пока не регистрируются.