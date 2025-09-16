Общество

Мошенники начали притворяться сотрудниками Росреестра

Печать
Telegram

В Росреестре предупредили граждан о новом виде мошенничества. Злоумышленники сообщают жертвам о том, что с их недвижимостью якобы проводятся какие-то операции.

Атаки осуществляются через телефонные звонки, мессенджеры, а также электронную почту, поясняется на сайте ведомства. Мошенники пугают людей известием о продаже, залоге или аресте их недвижимости. Их цель - вызвать панику и заставить связаться со «службой поддержки» по указанному номеру.

Далее злоумышленники выманивают у граждан персональные данные или заставляют перевести деньги для «отмены» операции.

В ведомстве уточнили, что сотрудники Росреестра не пишут гражданам СМС и не отправляют сообщение через мессенджер или электронную почту, предлагая перейти по приложенным ссылкам или позвонить на указанный номер.

«Если вдруг вы получили сообщение, где якобы от лица Росреестра вас предупреждают о каких-либо операциях с вашей недвижимостью и просят совершить ряд подозрительных действий, просим на него не реагировать, как можно быстрее удалить и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы», - предупредил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Ранее в Роскачестве рассказали о мошеннической схеме, с помощью которой на чужие имена оформляются микрозаймы.

Злоумышленники звонят гражданам, представляются курьерами маркетплейсов и просят назвать код из СМС, якобы нужный для получения заказа. На самом деле комбинацию цифр они используют для оформления займа в микрофинансовой организации.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте