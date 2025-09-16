Мошенники начали притворяться сотрудниками Росреестра

16.09.2025 | 07:52

В Росреестре предупредили граждан о новом виде мошенничества. Злоумышленники сообщают жертвам о том, что с их недвижимостью якобы проводятся какие-то операции.

Атаки осуществляются через телефонные звонки, мессенджеры, а также электронную почту, поясняется на сайте ведомства. Мошенники пугают людей известием о продаже, залоге или аресте их недвижимости. Их цель - вызвать панику и заставить связаться со «службой поддержки» по указанному номеру.

Далее злоумышленники выманивают у граждан персональные данные или заставляют перевести деньги для «отмены» операции.

В ведомстве уточнили, что сотрудники Росреестра не пишут гражданам СМС и не отправляют сообщение через мессенджер или электронную почту, предлагая перейти по приложенным ссылкам или позвонить на указанный номер.

«Если вдруг вы получили сообщение, где якобы от лица Росреестра вас предупреждают о каких-либо операциях с вашей недвижимостью и просят совершить ряд подозрительных действий, просим на него не реагировать, как можно быстрее удалить и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы», - предупредил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Ранее в Роскачестве рассказали о мошеннической схеме, с помощью которой на чужие имена оформляются микрозаймы.

Злоумышленники звонят гражданам, представляются курьерами маркетплейсов и просят назвать код из СМС, якобы нужный для получения заказа. На самом деле комбинацию цифр они используют для оформления займа в микрофинансовой организации.