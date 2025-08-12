В Пензе резко вырос уровень заболеваемости среди малышей

12.08.2025 | 20:50

В Пензенской области растет уровень заболеваемости населения респираторными вирусными инфекциями.

За неделю с 4 по 10 августа в регионе выявили 879 новых случаев ОРВИ, что на 9,6% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

32% от общего числа заразившихся - дети, уточнили в областном управлении Роспотребнадзора.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрировался в Нижнеломовском, Сердобском, Мокшанском, Никольском, Вадинском, Бековском, Спасском и Пензенском районах, а также в Пензе и Кузнецке.

В областном центре за неделю задокументировали 415 случаев ОРВИ (+32,2%). «Заболеваемость во всех возрастных группах ниже контрольного уровня, за исключением возрастной группы от 0 до 2 лет: + 89,6%.

Грипп в последние месяцы не выявляли.