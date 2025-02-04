+141: среди пензенцев продолжает распространяться грипп

04.02.2025 | 17:32

В Пензенской области с 27 января по 2 февраля зафиксировали 141 случай гриппа, 43 из них - среди детей в возрасте до 14 лет. Данные по эпидситуации 4-го числа опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость регистрировалась в Пензе, Кузнецке, Иссинском, Лунинском, Пензенском, Кузнецком, Сосновоборском, Лопатинском, Никольском, Сердобском, Белинском и Каменском районах.

Непосредственно в Пензе выявили 70 зараженных, в том числе 4 детей.

Для сравнения: на предыдущей неделе (с 20 по 26 января) в регионе зафиксировали 25 случаев гриппа.

Что касается ОРВИ, то за отчетный период инфекцию выявили у 1 802 человек - на 16,5% больше, чем ранее (1 543).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 26,7% (было 22%)», - уточнили в управлении.

Кроме того, зарегистрировали 103 случая коронавируса (предыдущий показатель - 111).