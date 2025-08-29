Врачи выявили первый случай смертельно опасной лихорадки

Общество

В стране выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Это смертельно опасная инфекция, которой можно заразиться через укус комара.

О выявлении заболевшего мужчины в пятницу, 29 августа, сообщили в Роспотребнадзоре. Пациент в течение 10 дней отдыхал в Шри-Ланке. На следующий день после прилета в Москву его самочувствие вдруг ухудшилось.

Мужчину госпитализировали. Врачи подозревали у него лихорадку денге, но тест показал, что у пациента чикунгунья. Сейчас его состояние оценивают как средней степени тяжести.

«Роспотребнадзор оперативно организовал и провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. Рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в Российской Федерации не представляет эпидемиологической опасности», - заявили в ведомстве.

В пунктах пропуска через государственную границу функционирует система «Периметр». Специалисты анализируют риски и выявляют граждан с признаками инфекции, которые приезжают из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Симптомы лихорадки чикунгунья - высокая температура, сильная общая слабость, интенсивная боль в суставах, отеки.

