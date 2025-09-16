Штраф за перевозку детей без автокресел собираются увеличить

16.09.2025 | 08:19

Госдума РФ рассматривает в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы в пояснительной записке отметили, что в 2024 году в России при общем снижении количества ДТП выросла тяжесть их последствий, увеличилось число жертв среди детей. Уровень безопасности необходимо повысить.

Законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение требований к перевозке детей: для граждан - с 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - с 25 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - с 100 000 до 200 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в стране ввели запрет на использование несертифицированных приспособлений, которые заменяют детские автокресла. Водители больше не могут использовать различные фиксаторы и адаптеры для ремней безопасности.

По новым правилам детей в машинах можно перевозить только с использованием сертифицированных автокресел или бустеров. Законодательное определение детских удерживающих устройств теперь закреплено в ПДД.