Общество

Штраф за перевозку детей без автокресел собираются увеличить

Печать
Telegram

Госдума РФ рассматривает в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы в пояснительной записке отметили, что в 2024 году в России при общем снижении количества ДТП выросла тяжесть их последствий, увеличилось число жертв среди детей. Уровень безопасности необходимо повысить.

Законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение требований к перевозке детей: для граждан - с 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - с 25 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - с 100 000 до 200 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в стране ввели запрет на использование несертифицированных приспособлений, которые заменяют детские автокресла. Водители больше не могут использовать различные фиксаторы и адаптеры для ремней безопасности.

По новым правилам детей в машинах можно перевозить только с использованием сертифицированных автокресел или бустеров. Законодательное определение детских удерживающих устройств теперь закреплено в ПДД.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте