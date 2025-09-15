16 сентября жителей Пензенской области ждет безветренный день

15.09.2025 | 20:30

16 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +1...+6 градусов, местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2, туман. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов. Следующая ночь окажется такой же, как предыдущая.

Ветер на протяжении суток будет неустойчивым и слабым.

Ранее метеорологи сообщили, что из-за обширного антициклона и высокого фона атмосферного давления погода на этой рабочей неделе останется солнечной и сухой.

Предки подмечали, что туман 16 сентября - к ясной погоде.