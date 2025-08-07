Общество

В июле у 11 жителей Пензы выявили клещевой боррелиоз

Число жителей региона, у которых в 2025 году диагностировали иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), увеличилось до 29, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

В июле заболевание выявили у 12 человек, в основном все они из Пензы (11). Еще 1 случай - в Сердобском районе.

Таким образом, за 7 месяцев боррелиоз диагностировали у жителей Каменского (1), Пензенского (1), Сердобского (1), Шемышейского (1) районов, Кузнецка (2) и Пензы (23).

За это же время (до 7 августа) на зараженность боррелиями (возбудителями ИКБ) лабораторно исследовали 1 349 клещей, снятых с людей. В 319 случаях (23,6%) результат был положительным.

С начала сезона (с 10 марта) в Пензенской области в медицинские организации обратились 1 922 пострадавших от нападения членистоногих, из них 648 - дети до 14 лет.

