Пензячка отказалась от покупки и подала в суд на Wildberries

14.08.2025 | 08:20

Жительница Пензы с трудом добилась возврата денег за отмененный заказ, сделанный на маркетплейсе Wildberries.

Женщина совершила покупку, но отказалась от нее еще до того, как товар пришел в пункт выдачи. Продавец был поставлен в известность об этом.

Однако горожанке отказали в отмене. Сотрудники маркетплейса мотивировали это тем, что возврат товара возможен только по истечении срока его хранения в пункте выдачи.

Через 10 дней после отмены женщина вынуждена была обратиться к продавцу, поскольку деньги за покупку ей так и не пришли. Кроме того, с нее списали средства за услуги по возврату невостребованного товара.

Оператор Wildberries сообщил пензячке, что деньги не вернут, так как после автоотмены этот товар был списан. Тогда женщина, желая защитить свои права, обратилась в региональное управление Роспотребнадзора.

Ведомство подало иск в суд, потребовав вернуть горожанке деньги и компенсировать моральный вред.

«Моральные страдания потребителю причинены самим фактом обращения в суд за защитой нарушенных прав и интересов в связи с тем, что неоднократные попытки урегулировать спорную ситуацию в досудебном порядке не дали результата», - отметили в управлении.

Не дожидаясь окончания судебного разбирательства, продавец выполнил требования и перевел пензячке деньги за отмененный товар.