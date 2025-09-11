В регион поступило более 130 тысяч доз вакцин против гриппа

11.09.2025 | 12:25

В Пензенскую область поступила очередная партия вакцин против гриппа для иммунизации взрослого населения, сообщили в минздраве в четверг, 11 сентября. Прибыли препараты «Совигрипп» (102 000 доз) и «Флю-М» (29 540).

Вакцину в ближайшее время распределят по медицинским организациям. Чтобы привиться, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

«Вакцины разработаны с учетом тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в предстоящем эпидемическом сезоне. Иммунитет формируется в течение 2-4 недель после вакцинации и сохраняется в течение 1 года», - уточнила начальник отдела областного минздрава Оксана Гаврилова.

Наиболее благоприятным периодом для иммунизации являются конец лета и первые месяцы осени (до начала подъема заболеваемости).

Ранее ГБУЗ «Городская поликлиника» опубликовала список адресов, где беременные пензячки могут привиться от гриппа.