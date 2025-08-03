Пензячке выплатят компенсацию за сломанный диван

03.08.2025 | 11:11

В Пензе суд встал на сторону покупательницы. Женщина приобрела диван, в котором обнаружила дефект, а продавец не захотел возвращать деньги.

Мебель (стоимостью почти 50 000 рублей) была собрана в тот же день, как ее доставили, и горожанка увидела, что раскладывающий механизм имеет брак. Она направила претензию продавцу.

Ответа не поступило, а диван начал ломаться дальше: от каркаса отделился бельевой ящик, отлетел ролик, раздвижной механизм перестал работать.

Чтобы доказать, что мебель действительно бракованная, женщина обратилась к экспертам (за это она заплатила 5 000 рублей). Наличие производственных дефектов подтвердилось. Потребительница несколько раз просила вернуть деньги за диван, но продавец отказывался.

Тогда горожанка обратилась в Роспотребнадзор. Управление направило исковое заявление в суд.

«С учетом всех обстоятельств дела суд вынес решение взыскать с продавца в пользу потребителя стоимость дивана, расходы за проведение экспертизы, неустойку за нарушение сроков удовлетворения отдельных требований потребителя в размере 6 487 руб.», - сообщили в Роспотребнадзоре Пензы.

Также покупательнице должны выплатить 5 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 30 639 - штраф за несоблюдение требований потребителя.