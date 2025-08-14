Пензенская область получила 144 690 доз вакцины против гриппа

14.08.2025 | 18:56

В Пензенскую область поступило 144 690 доз вакцины против гриппа, сообщили в региональном минздраве в четверг, 14 августа.

Это 76 060 доз «Совигриппа» и «ФЛЮ-М» для иммунизации взрослых и 68 630 доз препарата «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин.

Вакцину уже распределили между медицинскими организациями. До конца года, приблизительно в ноябре, ожидается поставка оставшейся части заказанной партии.

В области планируется привить 603,3 тысячи взрослых, в приоритете - лица старше 60 лет, хроники, люди с избыточной массой тела, а также призывники.

Среди детей (партия рассчитана на 97,7 тысячи) в первую очередь станут вакцинировать малышей от 6 месяцев до 7 лет, посещающих сады и имеющих хронические заболевания, уточнили в минздраве.