Новая школа в Арбекове за 2,3 млрд: начался поиск подрядчика

11.02.2025 | 16:13

Стартовал поиск подрядчика, который построит школу на 1 100 мест в 7-м микрорайоне Арбеково в Пензе. Соответствующий открытый конкурс был запущен на портале госзакупок во вторник, 11 февраля.

Начальная (максимальная) стоимость контракта - 2 318 972 450 рублей. Средства распределены на 3 года: 416 362 637 планируется потратить в 2025-м, 996 253 870 - в 2026-м, 906 355 941 - в 2027-м. Заказчиком выступает городское управление капитального строительства.

14 096 597 рублей отдадут за создание необходимой документации, 992 546 468 - за первый комплекс строительно-монтажных работ, 659 321 866 - за второй, 630 967 828 - за технологическое оборудование, 22 039 691 рубль уйдет на временные здания и сооружения.

Срок выполнения задания - с даты заключения контракта до 30 июня 2027 года, уточняется в сопроводительной документации.

Ранее стало известно, что в Дальнем Арбекове в ближайшие годы должны появиться 3 школы. В 2025 году начнут строить учебное заведение в 7-м микрорайоне, в 2026-м приступят к объекту в 8-м микрорайоне. Третья школа появится рядом с «Лугометрией».