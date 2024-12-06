В Пензе за 2 года хотят построить 3 новые школы

06.12.2024 | 18:15

В Пензе за 2 года могут появиться 3 новые школы, сообщил губернатор Олег Мельниченко на заседании областного правительства.

О 2 учебных заведениях глава региона говорил ранее: на 2025 год намечено возведение школы в 7-м микрорайоне Арбеково, на 2026-й - в 8-м, рядом с детским садом.

Теперь обозначено место для третьего учебного заведения. «В микрорайоне «Лугометрия» по программе комплексного развития территорий планируется новая школа», - уточнил губернатор.

Образовательное учреждение в 7-м микрорайоне Арбеково значится в ближайшей перспективе. Оно будет рассчитано на 1 100 мест.

Как отмечал Олег Мельниченко, строительство школ позволит детям перейти на обучение в одну смену.