Председатель Пензенской гордумы завел свой телеграм-канал

10.02.2025 | 13:27

Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев завел канал в Telegram. Первое сообщение он опубликовал в понедельник, 10 февраля.

«Я принял решение завести еще один канал коммуникации с жителями, главная цель которого, помимо информирования о деятельности городской думы, это сбор предложений, проблем, замечаний и, главное - доступная обратная связь для каждого горожанина», - написал он.

Денис Соболев напомнил, что у него есть страницы в соцсетях: во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

На 13:15 пользователям Telegram был доступен полный набор реакций под постами председателя гордумы.

В тот же день телеграм-канал завел глава Пензы Олег Денисов. Менее чем за час после этого на него подписались более 80 человек. Горожане могут комментировать сообщения чиновника и оставлять различные реакции.