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Общество

Глава Пензы Олег Денисов завел канал в Telegram

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Глава Пензы Олег Денисов завел официальный канал в Telegram. Первое сообщение там появилось в понедельник, 10 февраля.

«Планирую рассказывать о работе муниципалитета, значимых городских событиях. Плюс это еще одна возможность для коммуникации», - написал он, напомнив, что также остается на связи в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Все мои страницы открыты для комментариев. Чтобы оперативно отвечать на ваши вопросы, буду привлекать коллег из городских управлений. Надеюсь на конструктивное общение», - добавил Олег Денисов.

Менее чем за час после создания канала на него подписались более 80 человек. Возможность комментирования пока отключена, проставлять негативные реакции нельзя.

Олег Денисов был избран главой Пензы на сессии городской думы 5 февраля. До этого он несколько месяцев исполнял полномочия руководителя органа местного самоуправления.

UPD: в 10:40 10 февраля в канале главы Пензы появился второй пост, под которым уже можно оставлять комментарии. Набор реакций не изменился.

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