В мэрии отреагировали на нападение собак на школьника в Терновке

06.02.2025 | 12:37

В Терновке взялись за решение проблемы с агрессивными бездомными животными. Это произошло после нападения собак на мальчика в районе школы № 20 на улице Экспериментальной.

О ЧП сообщалось 4 февраля. «Сегодня в 2 часа дня, средь бела дня, моего близкого, школьника, чуть не покусали собаки. Шел на учебу, как из-под забора вылезли 3 собаки, агрессивно начали нападать! Мальчонка отбивался от них мешком со сменной обувью! Загнали его на горку у водонапорной башни!! Хорошо, проходил мужчина и как-то отогнал их!» - описал ситуацию пензенец.

По его словам, на территории школы уже долгое время живут бездомные псы, некоторые из них проявляют агрессию и терроризируют местных жителей. Опасность не устраняется.

«Чего ждем? Сейчас кого-нибудь из детей покусают, потом народ возьмет в свои руки проблему и решать будет радикально! Тут же защитники животных появятся! Это же не окраина города с какой-то заброшкой или промзоной. Школа! Тут же дети наши!» - поделился эмоциями мужчина.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в городской администрации, 5 февраля бригада по отлову бездомных животных выезжала в район улиц Пушанина, Экспериментальной и школы № 20. Специалисты отловили четыре собаки.

«Работа на данной территории будет продолжена», - пообещали в мэрии.