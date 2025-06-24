В Пензе спасатели помогли котенку, попавшему в ловушку на балконе

24.06.2025 | 11:58

В Пензе сотрудники пожарно-спасательного центра пришли на помощь котенку, застрявшему на балконе многоквартирного дома на улице Медицинской.

Это случилось в понедельник, 23 июня. Животное оказалось в ловушке на высоте второго этажа и не могло выбраться.

Прибыв на место, спасатели в присутствии полицейского подставили к дому лестницу и добрались до котенка. Питомца вызволили из плена и отпустили на балкон, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Специалисты нередко приходят на помощь к братьям нашим меньшим. В начале июня они достали собаку из глубокой ямы в 3-м Батайском проезде.

В конце мая сотрудники пожарно-спасательного центра вытащили трех котят, упавших в шахту воздуховода на Рахманинова. А в апреле помогли собаке, оказавшейся в затопленном погребе гаража в Складском переулке.