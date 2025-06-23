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Криминал

Житель Белинского района сломал соседу руку из-за жеребенка

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Вступил в силу приговор 42-летнему жителю с. Верхние Поляны Белинского района, который не простил соседу гибель жеребенка, считая его виновным в случившемся. По этой причине отношения между мужчинами были напряженными не один год.

Конфликт достиг апогея минувшей осенью - 19 ноября. В дневное время сельчанин снова поссорился с 64-летним соседом и, взяв металлический лом, не менее одного раза ударил его по правой руке.

Итогом стали закрытый перелом локтевой кости и ушибленная рана предплечья. Травмы, полученные пожилым мужчиной, были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Белинский районный суд назначил агрессору наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

«Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы. Коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла квалификацию действий осужденного и назначенное ему наказание законными и обоснованными», - сообщили в областном суде.

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Источник — фото pxhere.com
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