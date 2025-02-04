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Происшествия

Отбивался сменкой: в Терновке собаки напали на ребенка у школы

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Жителей Терновки терроризирует стая бездомных собак. Во вторник, 4 февраля, животные набросились на ребенка около школы № 20 на улице Экспериментальной. Об этом один из местных жителей рассказал в чате микрорайона.

«Сегодня в 2 часа дня, средь бела дня, моего близкого, школьника, чуть не покусали собаки. Шел на учебу, как из-под забора вылезли 3 собаки, агрессивно начали нападать! Мальчонка отбивался от них мешком со сменной обувью! Загнали его на горку у водонапорной башни!! Хорошо, проходил мужчина и как-то отогнал их!» - описал ситуацию пензенец.

Он напомнил, что на территории учебного заведения долгое время живет стая собак, и подчеркнул: проблему надо решать.

«Чего ждем? Сейчас кого-нибудь из детей покусают, потом народ возьмет в свои руки проблему и решать будет радикально! Тут же защитники животных появятся! Это же не окраина города с какой-то заброшкой или промзоной. Школа! Тут же дети наши!» - поделился эмоциями мужчина, обратившись за помощью к местному депутату Борису Панину.

Жители улиц Экспериментальной, Пушанина, Терешковой, Вадинской, Электрического проезда давно жалуются на бродячих собак, которые хаотично перемещаются по микрорайону и держат в страхе людей, в особенности детей. Некоторые уверены, что псов подкармливают сотрудники мебельных компаний, расположенных поблизости.

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Источник — видео Артема, TG-чат «Терновка, Первомайский район»
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