В Земетчинском районе вновь подтверждено обитание медведя

05.06.2025 | 08:20

В Земетчинском районе вновь обнаружены следы медведя. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«С наступлением мая-июня начинается время гона медведей, поэтому важно соблюдать меры безопасности на природе», - предупредили в пресс-службе минлесхоза.

Находясь в лесу, нельзя терять бдительность. Следует шуметь или громко разговаривать, чтобы не застать косолапого врасплох. Лучше передвигаться по открытым местам, чтобы вовремя заметить зверя.

В конце апреля следы медведя нашли в заказнике «Земетчинский», на границе Пензенской области с Тамбовской.

В мае рыбак в Бессоновском районе мужчина, направлявшийся на рыбалку, увидел медведя между деревней Анновка и селом Степное Полеологово. После этого он отказался от мысли о рыбной ловле.

2 июня стало известно о том, что следы лесного хозяина заметили возле села Вечкилей Никольского района.

Также осторожность следует соблюдать в лесах Кузнецкого, Городищенского и Лунинского районов.