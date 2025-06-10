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Криминал

Неудачливый похититель барана 1,5 года прятался от полиции

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32-летний житель Колышлейского района предстал перед судом в качестве обвиняемого по делу почти 2-летней давности.

Поздно вечером 28 сентября 2023 года мужчина велосипеде приехал в деревню Кайсаровка, где в загоне за деревянным забором содержался мелкий рогатый скот.

Он перелез через ограждение, выбрал барана, связал ему ноги заранее приготовленной бельевой веревкой и перебросил через забор. Затем уложил добычу на раму велосипеда и уехал.

Однако продать поживу, как было запланировано, ему не удалось. Сельчанин запер животное в сарае, а оно сбежало.

«Узнав, что по факту кражи барана возбуждено уголовное дело, с октября 2023 года по апрель 2025-го скрывался от правоохранительных органов, проживая у своего товарища в Бессоновском районе», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Там злоумышленника и задержали правоохранители. Он полностью возместил 79-летнему владельцу ущерб, но уголовного дела избежать не удалось.

Сельчанину назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Велосипед как орудие преступления суд конфисковал в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

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